TRAGWEIN, WELS. Super Leistung von Peter Luftensteiner beim Triathlon in Wels, bei dem 750 Meter schwimmend, 20 Kilometer Rad fahrend und fünf Kilometer laufend zu absolvieren waren. Der 20-jährige Tragweiner belegte in einer Zeit von 55:18 Minuten ex aequo mit Lokalmatador Alexander Bründl (Tri-Swimmers Wels) den zweiten Platz. Den Sieg holte sich der Deutsche Kilian Bauer vom SV Wacker Burghausen in 55:09 Minuten.

Für Luftensteiner, der für PSV-Tri Linz startete, war sogar noch mehr drinnen, aber ein Zwischenfall auf der ersten Radrunde kostete ihn wertvolle Sekunden. "Ich bin im Kreisverkehr weggerutscht. Mir selbst und dem Rad ist allerdings bis auf ein paar Abschürfungen nichts passiert und somit konnte ich das Rennen zügig fortsetzen", berichtet der Student der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität Linz.

Am kommenden Wochenende (22. August) ist Luftensteiner bei den Österreichischen Aquathlon-Meisterschaften in Ferlach (Kärnten) im Einsatz. Weitere Triathlons will er in dieser Saison noch in Steyregg und Traun bestreiten.