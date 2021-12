Das beliebte Restaurant "Freistil" im Modehaus Kolm in Freistadt öffnet wieder am Montag, 3. Jänner, und zwar unter einer neuen Pächterin. Hirschbacherwirt Patrick Grubauer übergibt an die Freistädterin Maria Freudenthaler. Sie hatte die vergangenen drei Jahre bereits die Leitung des Lokals über.

FREISTADT. "Bis auf eine farbliche Veränderung im Logo bleibt das Freistil großteils wie es ist", betont Freudenthaler. Das Team bleibt weitgehend gleich, die 48-Jährige wird jedoch mit einem neuen Chefkoch starten. "Wir werden weiterhin ein umfangreiches Frühstücksangebot und die beliebten Mittagsmenüs anbieten. Auch für Vegetarier und Veganer wird es wieder einige Gerichte auf der Speisekarte geben", sagt die gelernte Fotografin mit mehr als zehn Jahren Gastronomie-Erfahrung. Seit drei Jahren leitet sie das Freistil und übernimmt es nun mit 1. Jänner 2022 als Pächterin. "Wir werden noch mehr auf regionale Produkte setzen und unter der Woche wieder bis 20 Uhr öffnen", sagt Freudenthaler. Außerdem plant sie alles zwei Monate spezielle Events, wie etwa ein Ganslessen, Sushi- oder Steak-Abende.

Starkes Team an ihrer Seite

Freudenthaler freut sich auf die neue Herausforderung, auch wenn die Zeiten für Gastronomiebetriebe besonders unsicher sind. "Es fällt mir aber leichter, da ich weiß, dass ich ein extrem gutes Team an meiner Seite habe, ohne die ich nichts wäre", bedankt sich Freudenthaler gleich vorab bei ihren Mitarbeitern, die den Weg gemeinsam mit ihr gehen. Freistil-Mitgründer Patrick Grubauer, der das Restaurant die vergangenen drei Jahre allein und zuvor zwei Jahre mit Dominik Haider gepachtet hatte, will sich in Zukunft vermehrt auf sein Gasthaus in Hirschbach und andere Projekte konzentrieren.