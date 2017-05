Heuer spielt die Theatergruppe Tragwein wieder eine Freilichtaufführung auf der Burg Reichenstein.

Robin Hood - in einer Stückbearbeitung von Daniela Wagner.

Wir befinden uns in England und schreiben das Jahr 1194. Der englische König Richard Löwenherz (Gerhard Brunhofer) war einem Ruf des Papstes gefolgt und mit seinem Heer zum Kreuzzug ins „Heilige Land“ gezogen, um die sogenannten „Ungläubigen“ von dort zu vertreiben. Während der Abwesenheit des Königs reißt dessen Bruder, Prinz John (Bernhard Mühlbachler), unrechtmäßig die Herrschaft an sich, knechtet das Volk und treibt auf brutale Weise hohe Steuern ein. Indes kehrt ein getreuer Gefolgsmann des Königs, Robin von Locksley (Andreas Viertelmayr), aus der Kriegsgefangenschaft nach England zurück. Nach Hause gekommen, um dort endlich in Frieden zu leben, findet er in der Heimat eine grausame Herrschaft vor. Gemeinsam mit seinen Gefährten Will Scarlett (Thomas Pichler), John Little (Hans-Peter Kühhas) und Much (Jakob Schinnerl) beginnt er, sich der Tyrannei entgegenzustellen. Und er begegnet Lady Marian (Juliane Pilz), einer Verwandten des Königs….

, jeweils um 20:30 Uhr:02. Juni 2017 (Premiere)03., 04., 05. Juni 201708., 09., 10., 11. Juni 201714., 15., 16., 17. Juni 201721., 22., 24., 25. Juni 2017Die Aufführung am 24. Juni findet im Rahmen der Reichensteiner Kulturtage 2017 statt.Burg Reichenstein, 4230 Tragwein, Reichenstein 1 (zwischen Pregarten und Tragwein)€ 15,00 (Ermäßigung für SchülerInnen und StudentInnen)an der Abendkassewww.theatergruppe-tragwein.atDie Aufführungen werden nur bei extrem schlechter Witterung abgesagt. Bei wechselnden Wetterverhältnissen kann auch im Vorfeld keine Auskunft erteilt werden, ob gespielt wird oder nicht, da eine Entscheidung oft sehr kurzfristig erfolgt. Sollte dennoch eine Vorstellung vorab abgesagt werden müssen, erfolgt die Information darüber auf der Homepage, am Wettertelefon oder vor Ort.Bei witterungsbedingtem Abbruch ab der Pause besteht – wie in Freilichttheatern üblich – kein Anspruch auf Erstattung des Eintrittsgeldes.Auch ein Anspruch auf Ersatz/Wiederholung der Vorstellung besteht nichtBitte warme Kleidung bzw. Decken mitnehmen!Wetterinformation (und Restkartenreservierung) an Spieltagen ab 18 UhrTelefonnummer 0677 / 613 963 81