LKH Freistadt stellt Mitarbeiter in den Fokus

08.05.2017, 13:19 Uhr

Krankenhaus möchte diese wertvolle Arbeit einmal mehr hervorheben. „Das Rollenbild von Pflegekräften in einem Spital hat sich über die Jahrzehnte hinweg stark verändert: Waren die Pfleger im klinischen Alltag früher vor allem einemeine Unterstützung für Ärzte und somit in einer ‚dienenden’ Rolle tätig, so stellt sicheine pflegende Tätigkeit heute vor allem durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und einer breiten Handlungskompetenz dar. Die fortschreitende Akademisierung in der Ausbildung unterstreicht diese Entwicklung“, berichtet Ernst Weilguny, Pflegedirektor am LKH Freistadt. Im LKH Freistadt stellt der Pflegebereich mit 239 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die größte Berufsgruppe dar. „Wir möchten uns an dieser Stelle bei all unseren Pflegekräften für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre großartige Arbeit bedanken“, so Ernst Weilguny.