18.10.2017, 17:33 Uhr

Danke

Liebe Nachbarn in Frensdorf!



Peter und ich sagen Euch nochmals sehr herzlich DANKE!



Danke für Eure rasche, tatkräftige und kompetente Hilfe am Samstag, 14. Oktober bei einem Notfall vor unserem Haus.



Es ist schön, mitten unter so wunderbaren Menschen, wie Ihr es seid, zu leben.



Anna und Peter

