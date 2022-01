Neue Friedhofstechnik bringt Arbeitserleichterungen für Mitarbeiter

SCHREMS. In Schrems wurde vor kurzem der neue Friedhofsbagger am städtischen Friedhof in den Dienst gestellt. Die Gemeinde investiert dafür rund 73.000 Euro. Der Ankauf war durch die große Reparaturbedürftigkeit des zuvor verwendeten, nicht selbstfahrenden, Baggers notwendig geworden. Angekauft wurde das Gerät von der Firma Humer aus Oberösterreich, die eine der österreichweit führenden Anbieter in Sachen Friedhofstechnik ist.

Viele Vorteile

Der neue Friedhofsbagger bringt für die Mitarbeiter der Stadtgemeinde viele Vorteile: Er ist ein „All in one“-Gerät und kann mit einer Durchfahrtsbreite von nur 55 Zentimetern auch auf engen Friedhöfen verwendet werden. Zudem lässt sich das Tempo stufenlos variieren.

Erfreut über die Arbeitserleichterung sind nicht nur die eingesetzten Mitarbeiter wie Hannes Bauer, sondern auch die Gemeindevertreter, die das neue Gerät umfassend begutachteten. „Der neue Friedhofsbagger ist eine wichtige Investition in unseren Stadtfriedhof. Mit ihm wird den Bediensteten einerseits die Arbeit erleichtert, andererseits können wir damit auch eine hohe Qualität bei der Abwicklung der Begräbnisse sicherstellen“, freuen sich Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) und Friedhofs-Stadtrat David Süß (ÖVP).