Am 27. Mai ereignete sich zwischen Karlstift und der OÖ Landesgrenze ein Unfall mit zwei Pkw.



KARLSTIFT. Bei einem Überholmanöver in einer lang gezogenen Kurve auf der B38 Karlstift kam es am 27. Mai um 18:30 zur Kollision zwischen einem tschechischen Pkw und einem in Richtung Oberösterreich fahrenden Lenker aus Salzburg. Das Fahrzeug des Salzburgers landete im Straßengraben, der schwerbeschädigte Pkw aus Tschechien kam in der Mitte der Fahrbahn zu stehen.

Der Lenker aus Salzburg wurde durch das Rote Kreuz Langschlag in das Landeskrankenhaus Zwettl gebracht. Während der Bergung der beiden Fahrzeuge durch die FF Karlstift musste die B 38 gesperrt werden. Im Einsatz standen Polizei, Rotes Kreuz Langschlag, Arbeiter-Samariter-Bund Groß Gerungs und FF Karlstift.