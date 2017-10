13.10.2017, 11:11 Uhr

Leserbrief zum Thema Straße durch Illmanns

In der letzten Ausgabe der Bezirksblätter, hat sich ein BB-Leser aus Hirschenschlag beschwert hat, dass die Umleitung durch Hirschenschlag, Reingers und Leopoldsdorf angeblich unerträglich, gefährlich und unnötig sei, das ist ein Blödsinn. Was sollen die Leute sagen, die in Grametten, Illmanns oder Eisgarn wohnen, die haben den Schwerverkehr das ganze Jahr. Manche Leute regen sich eben über alles auf, so wie der BB-Leser aus Hirschenschlag.

Walter Volkmann, Obmann der Dorfgemeinschaft Griesbach

