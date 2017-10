12.10.2017, 00:00 Uhr

Tag der offenen Tür bei Ateliergalerie Tinette

GMÜND. Am 14. und 15. 10. ist die Ateliergalerie Tinette, Bahnhofstraße 43 in Gmünd anlässlich der NÖ-Tage der offenen Ateliers geöffnet und zwar an beiden Nachmittagen von 14-18 Uhr. Die Gmünder Malerin und Buchautorin Martina Lukits-Wally präsentiert ihre farbenreichen Bilder und wortreichen Bücher.

