Familienbonus: "Größte steuerliche Entlastung für Familien aller Zeiten“

11.09.2018, 15:43 Uhr

Team rund um Martina Diesner-Wais informierte im City Center Schrems.

SCHREMS (red). Die neue Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Steuer- und Abgabenquote zu senken, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt. So sollen etwa durch die Reduktion der Arbeitslosenversicherungsbeiträge insbesondere kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Auch wurde mit dem Familienbonus eine weitere wichtige Maßnahme gesetzt, die für 950.000 Familien eine deutliche Entlastung bringt. Aus diesem Grund informierte die Volkspartei im City Center Schrems über die neuen Maßnahmen und besonders über den Familienbonus.

Niemand verliert beim neuen Familienbonus

Die wichtigsten Informationen

Mit dem Familienbonus erhalten Familien ab 2019 einen Steuerbonus in Höhe von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Das bedeutet für eine Familie mit einem Kind, in der ein Elternteil 1.700 Euro verdient, dass gar keine Steuern mehr gezahlt werden. Nicht weniger als 700.000 Familien und 1,2 Mio. Kinder werden künftig von dieser Entlastung profitieren. Der Familienbonus vermindert direkt die zu zahlende Steuerlast und hat damit die 5-fache Wirkung des Kinderfreibetrags. Darüber hinaus werden auch nichtsteuerzahlende Alleinerzieher und Familien mit Kindern über 18 Jahren, die Familienbeihilfe beziehen, davon profitieren.

„Wer arbeitet, soll wieder mehr Geld zum Leben haben. Der neue Familienbonus ist eine massive Entlastung für Familien“, ist NR Martina Diesner-Wais überzeugt. Familien werden damit um rund 1,5 Milliarden Euro entlastet. „Im Bezirk Gmünd leben Familien mit rund 5.500 Kindern, die vom Familienbonus profitieren.“, so Diesner-Wais weiter.Ganz bewusst wurden beim Familienbonus auch Alleinerzieher berücksichtigt: Geringverdiener werden von einer Erhöhung des Alleinerzieher- bzw. Alleinverdienerabsetzbetrags profitieren. Auch für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, besteht Anspruch auf den Familienbonus – in diesem Fall kann ein Absetzbetrag von 500 Euro geltend gemacht werden.„Mit dem Familienbonus wird für Familien die Einkommenssteuer direkt vermindert, damit sind bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr wirksam und entlasten die Steuerlast der Menschen.“, so Diesner-Wais abschließend.