Sport ist/der Leiden-schaft

08.02.2018, 06:30 Uhr

Leidenschaft die leiden schafft60.000 auf den rängensportlerherz es triumphiertdies gefühl nur wenig kennenauf ewig wird es eingraviertkoste es mich was es wolleder gedanke schleicht sich einwill nur noch das beste gebensiege feiern, größter sein

angespornt sind all die kräftedie uns zur verfügung stehntausend mal versucht der körperden einen schritt zu weit zu gehnimmer weiter höher bessersucht diktiert den willen lautjugendherz so unbesonnenjeder silbe blind vertrautleidenschaft in voller blüteihr duft versklavt ganz ungeniertschmerzlich gilt es zu erkennenhoher preis ist garantiert.Christa Patjens/ Nemissimo