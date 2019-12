Die Schweizerin Monika Friedrich-Ambühl kommt schon seit 1999 zur Gesundheitsbehandlung ins Institut Zeileis.

GALLSPACH. Monika Friedrich-Ambühl aus Grindelwald in der Schweiz kennt das Institut Zeileis schon seit früher Jugend. Bereits als ihre Eltern die Heilbehandlung in Gallspach machten, war sie mit dabei. Friedrich-Ambühl hat selbst einen gesundheitlichen Leidensweg: Im Jahr 1999 erkrankte sie an Morbus Sudeck. Nach längeren Krankenhausaufenthalten und vielen erfolglosen Therapien in der Schweiz war ihr Fuß fast abgestorben. Die damals 21-Jährige stand kurz vor einer Amputation. Im Institut Zeileis konnte der Fuß gerettet werden. "Für mich war die Behandlung ein Riesenerfolg. Jetzt bin ich beschwerdefrei, komme aber immer noch jährlich zur Vorsorge hierher", so die Schweizerin. Seit dem Jahr 2000 fährt Friedrich-Ambühl zweimal jährlich zur ambulanten Heilbehandlung nach Gallspach.