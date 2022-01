Mit dem Text "Hund droht vom dritten Stock zu stürzen" wurde die Feuerwehr in Alkoven zu einer Tierrettung im Ortsgebiet gerufen.

ALKOVEN. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, fanden sie den Hund am Dach stehend vor. Die Einsatzkräfte versuchten noch die Teleskopmastbühne in Stellung zu bringen sowie parallel mit der Steckleiter einen Rettungsweg zu schaffen. Der Hund rutschte jedoch kurz vor seiner Rettung ab und stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe, wo ihn glücklicherweise ein Feuerwehrmitglied auffangen konnte. Das in Panik geratene Tier lief aber sofort davon und wird nun gesucht.