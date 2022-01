Seit Jahresbeginn gibt es in Michaelnbach mit dem Projekt "Tischlein deck dich!" regionale Vielfalt zum Entdecken und Genießen. Ziel der "Food-Coop"-Initiative ist es, Produkte von regionalen Direktvermarkter zu bündeln und die Wertschätzung gegenüber diesen zu steigern.

MICHAELNBACH. "Für viele Menschen hat während der Corona-Zeit die Versorgung mit Lebensmitteln aus der Region an Bedeutung gewonnen. Gründe dafür liegen mit Sicherheit an der persönlichen Beziehung zwischen Kunden und Produzenten, die in turbulenten Zeiten Sicherheit gibt und der Qualität bzw. der hochwertigen Verarbeitung der Produkte", so die Initiatorinnen des Projekts. Neben Barabara Aichinger, Elisabet Haberfellner und Katharina Schmied, ist auch Magdalena Stockinger Teil des Gründerteams. Im Gespräch mit der BezirksRundSchau erklärt Stockinger die Beweggründe für den Start der regionalen Initiative: "Es geht im Endeffekt darum, den Verkauf der regionalen Direktvermarkter zu bündeln. Viele der Anbieter haben unterschiedliche Öffnungszeiten und die Konsumenten können sich natürlich nicht das ganze Wochenende für den Lebensmitteleinkauf Zeit nehmen."

"Vor allem während des ersten Lockdowns im März 2020 haben wir wohl alle gesehen, dass die Regale in den großen Supermärkten durchaus auch einmal leer werden können. Wir sehen es daher als absolut wichtig an, hochwertige Produkte, die wir quasi vor der Haustüre haben, zu fairen Preisen anzubieten." Magdalena Stockinger, eine der Initiatorinnen des neuen "Food Coop" in Michaelnbach

Positive Rückmeldungen als Startschuss

Die Grundidee des gemeinsam organisierten Einkaufs von regionalen Produkten entstand Ende 2017 beim Michaelnbacher Ideenkirtag. Anschließend griff das Agenda-Kernteam das Thema auf und startete eine Umfrage zum Einkaufsverhalten und der Bedeutung regionaler Produkte. Die hohe Beteiligung an der Umfrage, die zahlreichen positiven Rückmeldungen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse haben deutlich gezeigt, dass der Wunsch nach hochwertigen Lebensmitteln, die unkompliziert über das Internet bestellt werden können, auf breite Zustimmung treffe, so das Projektteam . Das war auch der Startschuss für die vier Frauen, sich Gedanken zur Ideenumsetzung zu machen. Über ein Jahr lang überlegten, planten und tüftelten sie, bis "Tischlein deck dich!" schließlich Wirklichkeit wurde. Die Initiative ist eine sogenannte "Food Coop". Eine "Food Cooperation" – was übersetzt Lebensmittelkooperative bedeutet – ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen zu einer Einkaufsgemeinschaft, die miteinander ihren Lebensmitteleinkauf organisieren.

Online bestellen und vor Ort abholen

Ein wesentlich ausschlaggebender Grund für die Gründung der "Food Coop" in Michaelnbach sei auch die Corona-Pandemie gewesen, erzählt Stockinger: "Vor allem während des ersten Lockdowns im März 2020 haben wir wohl alle gesehen, dass die Regale in den großen Supermärkten durchaus auch einmal leer werden können. Wir sehen es daher als absolut wichtig an, hochwertige Produkte, die wir quasi vor der Haustüre haben, zu fairen Preisen anzubieten. Wir wollen die Wertschätzung gegenüber den regionalen Anbietern und deren Erzeugnissen steigern." Über 420 Lebensmittel und Produkte aus der Region sind derzeit auf der laufend aktualisierten Internetseite verfügbar und können immer bis Dienstag Mitternacht online eingekauft und am darauffolgenden Freitag fertig zusammengestellt in der „Alten Tischlerei“ – der ehemaligen Tischlerei Brunnmair in Michaelnbach – abgeholt werden.

Zur Sache

Nachdem man sich auf der Homepage von "Tischlein deck dich!" registriert hat, kann mittels Banküberweisung und einem zugeteilten Code ein Guthaben aufgeladen werden. Die Kosten der Einkäufe werde davon abgezogen. Rund um die Uhr ist es anschließend möglich, im laufend aktualisierten Online-Shop zu stöbern und den Warenkorb wöchentlich bis spätestens Dienstag, 23.59 Uhr zu füllen. Am darauffolgenden Freitag können die bestellten Produkte von 15.30 bis 17.00 Uhr in der "Alten Tischlerei" (Am Sonnenhang 2, 4712 Michaelnbach) abgeholt werden.