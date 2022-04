Das Jugendblasorchester „WSW“ wurde im Jahr 2008 gegründet und ist ein vereins-, gemeinde- und sogar bezirksübergreifendes Orchester mit jungen Musikern aus den Musikvereinen Aichberg-Waldkirchen, St.Agatha und Wesenufer. Ziel ist es, die Jungmusikerinnen und Jungmusiker an das gemeinsame Musizieren heranzuführen und ihnen den späteren Einstieg in den Musikverein zu erleichtern.

Um die erprobten Stücke auch zu Gehör zu bringen, tritt das Orchester immer wieder bei den Konzerten der drei Musikvereine auf und es wurden auch bereits eigene Konzerte veranstaltet.

Seit einigen Jahren übt das „WSW“ nicht nur das Spielen im Orchester, sondern auch das Marschieren. So konnten sie im Jubiläumsjahr 2018 beim Bezirksmusikfest in Hofkirchen an der Trattnach sogar über den 1. Preis im Marschieren jubeln.

Neben dem fleißigen Üben kommt jedoch auch der Spaß nicht zu kurz, denn die Jugendreferenten der drei Musikvereine planen immer wieder Spielenachmittage, Ausflüge oder Grillfeiern.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und das Jugendorchester „WSW“ gerne einmal hören möchte, hat schon in einigen Tagen die Gelegenheit dazu. Beim Jubiläumskonzert des Musikvereins St.Agatha, welches am Ostersonntag, den 17. April um 20 Uhr im Turnsaal der Mittelschule St.Agatha stattfindet, werden sie zwei Stücke zum Besten geben. Eine Besonderheit dabei ist, dass ein Stück sogar von einem Mitglied des Orchesters selbst arrangiert wurde.

Das „WSW“ würde sich über viele Zuhörer sehr freuen, denn Applaus ist auch für unsere jüngsten Musiker der wohl größte Ansporn.