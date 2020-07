Die Firma Dachbau Pöcksteiner, die Wirtsleute Karin und Hubert Sallaberger vom s'Wirtshaus in St. Thomas und die Sportunion St. Thomas unterstützte die Hobbymannschaft großzügig beim Ankauf der neuen Dressen.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING. Die Kicker aus St. Thomas, St. Marienkirchen, Pötting, Prambachkirchen, Peuerbach, Wallern und dem Umkreis treffen sich seit über zehn Jahren jeden Mittwoch. Im Sommer wird dem Hobby im Freien, im Winter in der Turnhalle gefrönt. Die Spieler im Alter von 18 bis 50 Jahren messen sich – mal mehr, mal etwas weniger erfolgreich – bei Fußballturnieren jeglicher Art. Gewonnen wurden schon das Gummistiefelturnier der FF Finklham oder die Riesenwuzzlerturniere der FF St.Thomas. Auch beim Hallenturnier in Kremsmünster ist die bunte Truppe bereits angetreten. Dank ihren Sponsoren können sie das nächste Turnier in den neuen Dressen bestreiten.