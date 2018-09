Das Jahr 1918: Das bewegte die Menschen in Grieskirchen & Eferding

20.09.2018, 08:20 Uhr

Als kleiner Einblick für unsere JulibäumsRundschau "100 Jahre Hoamatland Oberösterreich" zeigen wir, was die Menschen in der Region genau vor hundert Jahren, im Jahr 1918, bewegte.

Eine „halbmannshohe, gelblich-blaue Kugel“ erscheint am 16. Jänner 1918 gegen 18 Uhr über dem Höglhammerberg in. Sachverständige klären die Naturerscheinung auf: ein, der bei Wintergewittern auftritt.Inwird nach Petroleum gebohrt. Statt Erdöl schießt warmes,hervor. Auch in Schallerbach findet man statt Erdöl Heilwasser – der Grundstein für die Eurothermen.

Auf Zeitreise ins 20. Jahrhundert

: Wundervolle Nachricht für eineFamilie: Die Todesnachricht ihres Sohnes ist ein Irrtum. Dieses Glück hatten viele Familien nicht: In Oberösterreich fallen 250.000im Krieg – also beinahe jeder dritte Soldat. Am 3. März wird der Friedensvertrag von Brest-Litowsk mit Russland unterzeichnet.Inlädt die hiesigezu zwei Vorstellungen. Die Erlöse sollen ein Kriegerdenkmal in der Gemeinde finanzieren. Inerhält die Kirche eine neueaus verzinktem und verkupfertem Eisen. Zu Kriegsbeginn lieferte die vorherige 1.245 Kilogramm Kupfer für die Rüstungsindustrie.: Zwischenundstartet diejeden Mittwoch und Samstag. „Hoffentlich wird nach dem Kriege bald eine Telephonstelle errichtet und das elektrische Licht eingeleitet“, schreibt das „Linzer Volksblatt“ am 18. Mai. In Wallern wird der Katholische Jugendverein gegründet.: Zwei Züge derstoßen inzusammen. Rund 50 Personen werden verletzt, mehrere davon schwer. In Meggenhofen geht der damalige Schulleiter von Haus zu Haus, um für die bereitszu sammeln – 5.500 Kronen.Dasimlegt den Verkehr zwischen Brandstatt und Aschach lahm. „Gebe Gott, dass der Damm bei Alkoven standhält und das Wasser bald wieder sinkt“, schreibt das Linzer Volksblatt am 9. Juli.: „Ein Auto erregt bei uns die allgemeine Neugierde“, meldet das Linzer Volksblatt am 23. August. Aufeilte das Gefährt durch Waizenkirchen – die Beute: 245 kg Mehl und 50 kg Butter. Wegen der schlechten Versorgungslage werden noch nach dem Krieg Lebensmittelbezugskarten ausgegeben (Bild einer Fettkarte 1918, oben). Am 19. August feiert das Reich den– der Festgottesdienst in Hofkirchen samt Schülern und Lehrern ist anno 1918 eine Zeitungsnachricht wert.und andere Gemeinden verabschieden ihre jungen „“. Im Mai 1918 kamen viele Kinder aus Nordböhmen (heute nördliches Tschechien) zum Aufpäppeln in die Region. Mit „Tränen in den Augen“ und drei bis zehn Kilo mehr auf den Rippen ging es für die Kinder heim.: Kaiser Karl kündigt am 16. Oktober die Umwandlung Österreichs in einenan. Mitte des Monats haben es neben dem Kaiser auchinnicht leicht. Letztere bekommen nur die Hälfte der Wochenquote an Rauchwaren – ein Rechtsanwalt muss hierbei einschreiten.: Endlich:am 3. November. Am 12. November wird dieausgerufen, Kaiser Karl verzichtet einen Tag zuvor auf die Regierungsgeschäfte. Diehat unsere Region im Griff. In Haag hält sie bereits Einzug in allen Häusern. „Arzt und Priester haben vollauf zu tun“, schreibt das Linzer Volksblatt am 12. November. Großes Thema in: Deram Dallingergut in Wimm schockiert die Einwohner.: Intreffen sich die Sozialdemokraten, um ihr Programm vorzustellen – und um „die himmelschreienden Zustände im früheren Kaiserstaat“ anzuprangern, schreibt der „Böhmerwald-Volksbote“ am 29. Dezember. Diein Österreich ist mit Ende 1918.Was hat die Menschen vor hundert Jahren bewegt? Ein Kugelblitz würde uns heute noch erstaunen – das Automobil hingegen sicherlich nicht. Die Hochwassersituation im Eferdinger Becken und das Thema Rauchen sind auch ein Jahrhundert später aktueller denn je. Ein kleiner Vorgeschmack, denn: Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Republik Österreich“ und damit „erscheint amdie. Liebe Leser, gehen Sie mit uns auf diese Zeitreise. Lassen Sie uns teilhaben an Rezepten, Geschichten, Fotos und Ansichten der vergangenen hundert Jahre. Gestalten Sie unsere Sonderausgabe mit und schicken Sie uns Ihreper E-Mail anoder laden Sie sie gleich als