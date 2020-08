EBERAU. Vor corona-bedingt limitierter Besucherzahl geht der Literarische Abend am Samstag, dem 29. August, im Kulturforum über die Bühne. Burgschauspieler Martin Schwab gestaltet mit dem Wiener Merlin-Ensemble einen literarischen "Faust"-Abend.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit der Rezitation aus dem "Alten Volksbuch vom Doktor Faust". Das Thema wird durch Faust-Texte aus vier Jahrhunderten ergänzt, wobei Schwab als Erzähler selbst in die Rollen des Faust und Mephistopheles zu schlüpfen scheint.

Ergänzend sind dem Literarischen Abend Kompositionen von Liszt, Beethoven und Schumann gegenübergestellt, interpretiert von Till Körber (Klavier) und Martin Walch (Violine).

Karten sind zum Vorverkaufspreis von 15 Euro beim Kulturforum Südburgenland (office@kufos.at, Telefon: 0664/4643238) und in allen Filialen der Raiffeisenbezirksbank Güssing erhältlich. Der Preis an der Abendkasse beträgt 18 Euro.