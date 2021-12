Viele Impftage in den Gemeinden sind in den Bezirken Güssing und Jennersdorf bereits terminisiert.

In der Praxis von Allgemeinärztin Gerda Nikles-Wiesner in Eltendorf ist seit 2. Dezember jeder Donnerstag ein Impftag ohne Anmeldung. Geöffnet ist jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr.

In Neuhaus am Klausenbach steht das Angebot der Impfaktion am Dienstag, dem 14. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr von 18.30 bis 20.30 Uhr im Gemeindeamt zur Verfügung.

In seiner Ordination in Eberau impft Gemeindearzt Fritz Klement am Mittwoch, dem 15. Dezember, von 13.00 bis 15.00 Uhr.

In Wörterberg ist ebenfalls für 15. Dezember ein Impftag terminisiert. Impfwillige können ohne Voranmeldung zwischen 15.00 und 17.00 Uhr in den Jugendraum kommen.

Unmittelbar danach wird in Hackerberg geimpft. Zwischen 18.00 und 20.00 Uhr dient der Turnsaal der Volksschule als Impfstraße.

Am Donnerstag, dem 16. Dezember, wird in Güssing in der Ordination von Allgemeinmediziner Klaus Wehle in der Hauptstraße 17 geimpft, und zwar von 15.30 bis 18.00 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Verwendet wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

In Großmürbisch findet am Freitag, dem 17. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr ein Impftag ohne Anmeldung im Feuerwehrhaus statt.

Unmittelbar danach gibt es in Strem von 18.30 bis 20.30 Uhr eine Impfmöglichkeit im Feuerwehrhaus.

In den Weihnachtsferien wird das neue Feuerwehrhaus in Stegersbach zur Impfstraße. Am Mittwoch, dem 29. Dezember, verabreicht ein mobiles Impfteam des Landes zwischen 15.00 und 18.00 Uhr Erst- oder Auffrischungsimpfungen mit den gängigen mRNA-Impfstoffen.