Das Wohnangebot für ältere und jüngere Menschen in St. Michael wächst. Am 5. August werden die Schlüssel für die nächsten Wohnungen übergeben, die die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) in den letzten Monaten errichtet hat.

Die neue Anlage steht in der Schulstraße, wo die OSG bereits einen ersten Block mit zehn Wohnungen und den neuen Polizeiposten gebaut hat. Drei betreubare Wohnungen, die für ältere Leute gedacht sind, befinden sich im Erdgeschoß. Im ersten Stock darüber liegen vier Startwohnungen, die sich vor allem für Jüngere eignen.

Einige Wohneinheiten sind noch zu haben. Informationen über die betreubaren Wohnungen erteilt die Gemeinde (03327/2248), über die Startwohnungen informiert die OSG (03352/404).