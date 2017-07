Abgeordneter rettet in Güssing verletzten Jungstorch

21.07.2017, 16:45 Uhr

Der Storch war in offensichtlich verletztem und bereits stark geschwächten Zustand im Hof einer Firma in Güssing gefunden worden. "Da sich bei der Gemeinde niemand für zuständig erklärte und die Amtstierärztin nicht erreichbar war, hat sich der Firmenmitarbeiter an Wolfgang Spitzmüller gewandt", berichtet Grünen-Bezirkssprecherin Dagmar Tutschek.

Spitzmüller und Naturschutzbeamter Franz Gombots bargen den Vogel, dessen Bein gebrochen war, und "verpackten" ihn in einer großen Schachtel zum Transport. Damit sich das Tier während der Fahrt nicht selbst verletzen konnte, wurden die Flügel mit einer Binde gesichert.Nach der Erstversorgung in Haringsee wurde der Güssinger Adebar auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien operiert. Nach seiner Genesung soll er wieder ausgelassen werden.Der verletzte Jungstorch wurde von LAbg. Wolfgang Spitzmüller (Die Grünen Burgenland) und Naturschutzorgan Franz Gombots geborgen.