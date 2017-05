Halbzeit bei der Safety-tour! Überlegener Sieg: Die Volksschule Neuberg i.B. räumt in Jennersdorf ab

06.05.2017, 07:16 Uhr

In Jennersdorf traten 14 Klassen mit über 260 SchülerInnen an. Die Aktiven wurden von vielen mitgereisten Schlachtenbummlern angefeuert. Alle absolvierten mit Spaß und voller Begeisterung die gestellten Aufgaben. Die KSO ist ein Teambewerb, bei dem Schüler (3.+4.Volksschule) im sportlichen Wettstreit ihr Sicherheitswissen und ihre Geschicklichkeit testen.Landorhegyi Sportschule und Grundschule siegt in der GästeklasseDie Safety-tour ist im Burgenland ein internationaler Bewerb. Seit dem Jahr 2002 treten Schulklassen aus den Nachbarstaaten an. Von drei Gästeklassen aus den benachbarten ungarischen Komitaten sowie aus Slowenien konnte sich die Landorhegyi Sportschule und Grundschule aus Zalaegerszeg durchsetzen und einen Platz im Landesfinale buchen.Der nächste Vorbewerb findet am 9.5. in Klingenbach statt.(Text: Zivilschutzverband Burgenland)