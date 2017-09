Südburgenländische Pfarren feierten 500 Jahre Reformation

25.09.2017, 23:30 Uhr

Namens ihrer Pfarren Kukmirn, Deutsch Kaltenbrunn, Eltendorf und Neuhaus am Klausenbach feierten die Gemeindeleiter Gerhard Gabel, Michael Rech, Zuzana Uváčik und Virág Magyar anlässlich des Luther-Jahres einen Gottesdienst, an dem auch Superintendent Manfred Koch teilnahm. "Jegliche Nöte können mit Gott besser bewältigt werden", betonte Militärsuperintendent Karl-Reinhart Trauner in seiner Predigt.Die Burg Güssing unter der Herrschaft der Batthyány war im 16. und 17. Jahrhundert eines der wichtigsten Zentren des Protestantismus.