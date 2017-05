Lange Einkaufsnacht im Güssinger City Center

09.05.2017, 15:00 Uhr

Für visuelles Aufsehen im Rahmenprogramm sorgten Joschi Dancsecs, Art-Uro und Mariana Moser. Mit Farbe und Pinsel verwandelten sie zwei geduldige Modelle - eines weiblich, eins männlich - in bunte wandelnde Kunstwerke. Auch Renate Holler und Ammar Manhub malten live.Die Bezirksblätter Burgenland waren ebenfalls vertreten. An der Fotobox von Melanie Heißenberger konnten sich Besucher in ausgefallenen und witzigen Posen fotografieren lassen. Eine persönliche "Titelseite" im Bezirksblatt, stante pede ausgedruckt, war der Lohn dafür.