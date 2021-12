ABSAM. Hervorragende Rezepturen ist man von der Marien-Apotheke in Absam gewohnt. Vor rund zwei Jahren kam mit "Marie’s Rezeptur" ein hochwertiger Servicebereich hinzu, der zu gesundem Naschen, Kraft-tanken und geselligem Beisammensein einlädt. Der liebevoll gestaltete Treffpunkt ist bei KundInnen sehr beliebt.

Kein Wohltätigkeitsprojekt

Der Servicebereich wird in Kooperation mit der Lebenshilfe Tirol betrieben, soll allerdings nicht als Wohltätigkeitsprojekt verstanden werden. Toleranz und gelebtes Miteinander sollen im Vordergrund stehen sowie Stigmata abgebaut werden. „Wir wollen allen Kundinnen und Kunden ein hochwertiges Angebot zur Verfügung stellen, in dem man sich einfach rundum umsorgt fühlt. Es ist eine Begegnungszone auf Augenhöhe für Menschen unterschiedlicher Fähigkeiten, die das Miteinander und Füreinander im Dorf ausdrückt“, erklärt Frank Halbgebauer, Leiter der Marien-Apotheke Absam. Die Kooperation trägt dazu bei, dass Menschen mit Beeinträchtigung selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhaben können, Begegnungen ermöglicht werden und Beziehungen wachsen können. Die verkauften Produkte sind alle regional und zum größten Teil selbstgemacht.

Im Servicebereich gibt es regionale Produkte zu genießen. Zudem gibt es einen eigenen Bereich für Kinder. Es ist ein Ort zum Kraft tanken.

Spendenaktion

In der Adventszeit veranstaltet die Marien-Apotheke immer eine Spendenaktion, heuer kommen die Einnahmen der Organisation „Rainbows“ zugute. Im letzten Jahr konnten bis zu 2.000 Euro – damals für ein Flüchtlingsheim – gesammelt werden, das ist schon sehr beeindruckend. Die Menschen sind sehr großzügig. „Die Aktion funktioniert so: Der Kunde darf sich einen Stern nehmen (Christbaumschmuck) und dieser beinhaltet dann die Spende, entweder zehn oder 20 Euro. Der Kunde darf den Stern im Anschluss auf unseren Weihnachtsbaum hängen, und wir schießen ein Foto, welches dann am 24. Dezember veröffentlicht wird. Wir machen diese Spendenaktion heuer schon das vierte Jahr, das ist eine super Sache, es war auch nie schwierig, Spender zu finden, das ist sehr schön. Zudem können auch Geschenke für Kinder aus sozial schwachen Familien zusätzlich zur Spende finanziert werden. „Wir machen diese Spendenaktion heuer schon das vierte Jahr, das ist eine super Sache, es war auch nie schwierig Spender zu finden, das ist sehr schön“, so Halbgebauer.

Jedes Jahr veranstaltet die Marien-Apotheke eine Spendenaktion.

Zur Sache

Die Bevölkerung, Wirtschaftstreibende und einflussreiche Persönlichkeiten aus Absam wurden im Vorfeld befragt und somit ebenso eingebunden wie die Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe. Die positive Resonanz aus diesen Prozessen hat die Projektentwicklung entscheidend getragen. Auch Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf bekommen die Möglichkeit, in Marie’s Rezeptur zu arbeiten, wenn sie dies wollen. Die Mitarbeit in Marie’s Rezeptur kann für Menschen mit Beeinträchtigung zum einen als Vorbereitung und Sprungbrett für den Arbeitsmarkt gesehen werden, zum anderen als dauerhafte Arbeitsmöglichkeit in einem realen, offenen Arbeitsumfeld.