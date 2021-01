Der Winter ist in Tirol endlich eingekehrt. BEZIRKSBLÄTTER-LESER haben tolle Aufnahmen von ihren Ortschaften gemacht und schickten uns die Fotos, um sie mit der Community zu teilen.

MILS/ABSAM. Der Winter hat Tirol fest im Griff und verwandelte über Nacht die Ortschaften in Postkartenmotive. In zahlreichen Gemeinden hat sich der Winter stark bemerkbar gemacht. Die starken Schneefälle in der Nacht auf Donnerstag sorgten aber auch für Probleme und erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr. Die Gemeindemitarbeiter sind aufgrund des massiven Schneefalls im Dauereinsatz. Gute Nachrichten für diejenigen, die vom Schnee noch nicht genug haben – am Sonntag soll noch mehr Schnee fallen.

Bildgalerie

Wenn sie auch schöne Bilder aus dem Bezirk Innsbruck-Land für uns haben, können sie diese gerne uns zukommen lassen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff: „Winterwonderland" an hall@bezirksblaetter.com

