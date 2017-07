Musikanten- und Sängerwallfahrt nach Maria Luggau

• Samstag, 12. August 2017 zwischen 10.30 und 11 Uhr: Eintreffen an den beiden Sammelplätzen am Dorfplatz in Liesing (Pilgerstrecke nach Maria Luggau: 8 km bzw. 2 Stunden) bzw. am Kirchplatz in Obertiliach (Pilgerstrecke nach Maria Luggau: 10 km bzw. 2,5h).• 11 Uhr Start der Wallfahrtsgruppen in Begleitung von Kreuzträgern und ortskundigen und musikalischen Begleitern. Um ca. 12 Uhr Rast mit Stärkungs- und Musiziermöglichkeiten in St. Lorenzen bzw. Untertiliach.• 15 Uhr gemeinsame Wallfahrerandacht in der Basilika Maria Luggau mit anschließender kurzer Besichtigung von Kirche und Kloster mit Brigitte Lugger.• Anschließend Shuttledienst zu den Autos an den Ausgangspunkten und Bezug der Quartiere.• 16-19 Uhr Workshops zu Wallfahrtsmusikstücken und Wallfahrtsliedern• Am Abend gibt’s ein Offenes Musizieren beim Bäckswirt, beim Paternwirt und beim Gasthof Maria Luggau.• Am Sonntag, 13. August 2017 übernehmen wir die musikalische Gestaltung der Hauptmesse um 9.30 Uhr.• Anschließend sind wir zum Besuch, zum Singen und Musizieren beim Mühlenfest in Maria Luggau herzlich eingeladen.

Einzelne Musikantinnenen, Musikanten, Sängerinnen und Sänger, Musik- und Gesangsgruppen! Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig!Ja, bitte melden Sie sich bis spätestens Dienstag, 8. August 2017 im Kärntner Bildungswerk unter 0463/536 57 622 bzw. unter office@kbw.co.at an und geben Sie bitte an, ob Sie von Liesing oder Obertiliach aus starten möchten.Die Kosten für die Anreise, die Verpflegung und Übernachtung sind selbst zu tragen. Alle anderen Kosten übernimmt der Veranstalter.Eine Liste mit den Kontaktdaten der Quartiere erhalten Sie im Kärntner Bildungswerk bzw. auf unserer Homepage http://www.volksmusikakademie.bildungswerk-ktn.at/... Mag. Manfred Riedl (inhaltliche Gestaltung)Werner Lexer (Betreuung vor Ort)Michael Aichholzer (Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH)Kärntner Bildungswerk BetriebsGmbHMießtaler Straße 69020 Klagenfurt am Wörtherseewww.bildungswerk-ktn.at