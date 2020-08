Mit 1. September 2020 ist Herr Ing. Dominik Trappl neuer Leiter der Haus- und Medizintechnik am Landesklinikum Horn Allentsteig.

HORN/ ALLENTSTEIG. Der langjährige Bereichsleiter der Haustechnik am Landesklinikum Horn-Allentsteig Dipl. Kfm. Ing. Heinz Eichwalder tritt ab September dieses Jahres seinen wohlverdienten Ruhestand an. Zu seinem Nachfolger wurde nach einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren Herr Ing. Dominik Trappl ernannt, der bereits seit Juli 2014 im Landesklinikum Horn als Medizintechniker tätig ist und auch die Abteilung bereits interimistisch leitete.

Über Dominik Trappl

Dominik Trappl ist 29 Jahre, wohnhaft in Altenburg und schloss seine Ausbildung an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt St. Pölten im Bereich Elektrotechnik, Energietechnik und industrielle Elektronik 2010 ab. Er absolvierte berufsbegleitend weitere Ausbildungen im Bereich Gesundheitsmanagement und Krankenhausführung und konnte durch seine bisherige Tätigkeit und auch seine Persönlichkeit überzeugen. Er ist vielfältig ehrenamtlich engagiert u.a. auch als geschäftsführender Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde.

Rasante Entwicklung

Auf Ing. Dominik Trappl wartet ein umfangreiches Betätigungsfeld, da die Technik und vor allem die Medizintechnik im Gesundheitsbereich auch einer rasanten Entwicklung unterworfen ist und sich die Anforderungen ständig ändern.

Mag. Franz Huber: “Es freut mich ganz besonders Herrn Ing. Dominik Trappl in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Seine bisherige Arbeit für das Klinikum Horn war immer von Einsatzbereitschaft und Fachwissen geprägt und ich bin überzeugt, Herr Ing. Trappl leitet die Geschicke der Haustechnik weiter so engagiert. Wir wünschen ihm für diese neue Aufgabe alles Gute.“