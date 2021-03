Rote Katzen

Über Katzen mit rotem Fell gibt es so einige Mythen und Behauptungen.

Besonders verspielt und vor allem verfressen sollen diese neugierigen Katzen sein.

Ihre außergewöhnlich geselliges Gemüt kommt uns Menschen besonders entgegen: Sie wollen immer in der Nähe ihres Besitzers sein.

Bei roten Katzen gibt es einen auffallenden Unterschied in der Geschlechterverteilung:

Rund 80% von ihnen sind männlich.