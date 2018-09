Taxifahrer (22) rettet Fahrgast (80) vor Betrug

19.09.2018, 19:17 Uhr

Trickbetrüger versuchten per Telefonmasche Geld von betagter Hornerin zu erbeuten

HORN. Die Dame rief ganz aufgeregt bei Taxi Koc an, sie müsse ganz schnell zur Bank. Das war seltsam, denn die Stammkundin - sie fährt häufig mit dem Taxi zum Arzt - war an diesem Tag bereits beim Mediziner.Ludwig Kierberger wurde stutzig, als die zarte Frau aufgeregt erzählte, dass sie von einer Fr. Dr. Maier angerufen worden sei. Die erklärte ihr, sie hätte vor drei Jahren bei einem Glücksspiel mitgemacht, dieses sei jetzt abgelaufen und nun müsse sie um 400 € Bitcoins in der Trafik kaufen, andernfalls wird eine Strafe in Höhe von 2.000 € fällig. Deshalb müsse sie jetzt schnell zur Bank. "Ich habe versucht sie zu überzeugen, dass sie kein Geld abheben sollte, aber umsonst." Als die Frau in der Bank war, rief er die Polizei. Die sagte ihm, er solle sie davon abhalten, Geld abzuheben. Das gelang ihm dann doch und sie fuhren zur Polizeiinspektion Horn. Die Exekutivbeamten klärten die Frau über die neue Betrugsmasche auf, mit der alte Leute ausgenutzt werden und gratulierten dem Fahrer für sein Engagement. Das "Opfer" war dann doch dankbar und meinte zum Taxifahrer: "Es ist toll, dass ich sie habe." "Das tut gut", lacht er.