GALTÜR. In der Dauerausstellung GANZ OBEN – Geschichten über Galtür und die Welt“ lauschen die Besucher mit allen Sinnen Beziehungsgeschichten. Über Menschen, die von hier aus hinaus in die Welt zogen. Über jene, die von weit draußen das Dorf im Tal entdeckten. So erfahren die Besucher etwa, wie die Lehrerin Anna Kathrein Generationen von Schülern prägte. Wie ein Galtürer als Pilger bis nach Jerusalem kam und ein Galtürer Bergführer Anfang des 20. Jahrhunderts an zwei Kaukasusexpeditionen teilnahm. Sie hören die Stimme des Gletschers und erkunden, ob einer ihrer Vorfahren zu den Schwabenkindern gehörte.

Alpinarium

Foto: Regionalmanagement

hochgeladen von Petra Schöpf

Leben mit der Erinnerung

Auch die Erinnerung an das Lawinenereignis vom 23. Februar 1999 wird im Alpinarium bewusst lebendig gehalten und eindrücklich mit dem „Memento“ dokumentiert. Im Kinosaal schildert der Alpinist und Regisseur Lutz Maurer in seiner Dokumentation, die Entstehung dieser Lawine und wie sie Galtür mit seinen Menschen verändert hat.

Der „Galtürer Enzian“

In Galtür lebt das Wissen um die Besonderheit dieser Alpenpflanze. In zwei Themeninseln werden die „Stimme des Enzians“, die Geschichte und Geschichten zu gelber Tradition, Standorte, Gewinnung, Verarbeitung und die Heilkraft dem Besucher spannend vermittelt.

Im Cafe „gefrorenes Wasser“ werden Besucher mit Spezialitäten aus der Region verwöhnt.