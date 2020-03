LÄNGENFELD(bek). Am Samstag den 07. März 2020 stellte sich die Freiwillige Feuerwehr Längenfeld, nach zahlreichen Proben, der Herausforderung TLP (technische Hilfeleistungsprüfung) Form A, Stufe 3 in Gold. Unter den strengen Augen von Hauptbewerter Alois Ambacher, Johann Schöpf und Stefan Weber konnten die Florianis aus Längenfeld als erste Feuerwehr im Bezirk Imst diese Prüfung bestehen.

Ziel der Leistungsprüfung ist die Vertiefung und Erhaltung der Kenntnisse auf dem Gebiet der technischen Hilfeleistung. Damit soll ein geordnetes und zielführendes Abarbeiten von technischen Einsätzen erreicht werden.

Die Aufgabe der Gruppenkommandanten und Maschinisten ist vorbestimmt. Die restliche Mannschaft muss alle Positionen an beiden Fahrzeugen beherrschen, da diese ausgelost werden.

Der Ablauf besteht aus

GERÄTEKUNDE

Jedes der zwölf Gruppenmitglieder muss drei Ausrüstungsgegenstände per Los ziehen und diese bei geschlossenen Rollos am Fahrzeug zeigen.

ZUSATZ AUFGABE

Beide Gruppenkommandanten sowie ein Maschinist müssen mehrere Fragen schriftlich als auch mündlich beantworten.

TRUPP AUFGABE

In der Stufe Gold muss vor dem eigentlichen Bewerb ein Trupp ein Gerät vorführen, beziehungsweise erklären. Zur Auswahl stehen sieben Geräte. Die zu erklärenden Punkte sind vorgegeben. Welcher Trupp diese Aufgabe durchführen muss entscheidet auch hier das Los.

PRAKTISCHER TEIL

Im praktischen Teil wird das Abarbeiten eines Verkehrsunfalles dargestellt. Vom Sicherungstrupp wird das Absichern der Unfallstelle in beiden Richtungen, Aufbau der Beleuchtung und des Brandschutzes durch Feuerlöscher und Hochdruckleitung vom Tanklöschfahrzeug durchgeführt. Das Sichern des Unfallfahrzeuges, entfernen der Fahrer Türe und das Erweitern des Innenraumes ist die Aufgabe des Rettungstrupps.

Lobende Worte gab es seitens des Bezirkskommandos durch BEZ. KDT. OBR Hubert Fischer und auch Bürgermeister Richard Grüner, beide gratulierten den Wehrmännern zur bestandenen Leistungsprüfung