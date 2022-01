Die Imster Roten wollen mit einem neuen Team durchstarten und haben einen Katalog an Lösungs-Ansätzen verfasst. Richard Aichwalder kandidiert auch als Bürgermeister.



IMST. "Imst liegt uns am Herzen. Gerade deswegen verschließen wir nicht die Augen vor den Herausforderungen in der Stadt, sondern schauen auch dort hin, wo’s nicht so rund läuft, um die großen und auch die kleinen Probleme zu lösen. Weil wir davon überzeugt sind, dass Imst das Potenzial für noch mehr Lebensqualität hat", so der SP-Spitzenkandidat Richard Aichwalder in seiner Kernbotschaft zur kommenden Gemeinderatswahl.

Lösungen gefragt



Die Kernzonen-Probleme wollen die neuen roten Imster Lokal-Politiker lösungsorientiert angehen. "Mit der Herausforderung im Zentrum steht Imst also nicht alleine da. Deshalb macht es Sinn, die Erfahrungswerte anderer Gemeinden heranzuziehen, kombiniert mit einer Bestandsanalyse. Auf diesen Grundlagen lässt sich dann ein Konzept für ein echtes Wiederaufleben der Imster Innenstadt aufbauen. Eingebunden werden sollen dabei auch die Eigentümerinnen, als Partner dank professioneller Prozessbegleitung," so Aichwalder. Auf den Plätzen folgen Erna Mujagic, Laura Moser, Michael Pauli und Mihaela Jahn. Gemeinsam will man sich auf verschiedenen Ebenen für eine lebenswerte Stadt einsetzen und dabei vor allem den Konsens suchen.