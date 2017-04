Nachtschiene Oberland fährt ab Dezember

26.04.2017, 13:35 Uhr

Mischvariante im Oberland

Anders als im Tiroler Unterland, wo die Nachtbusse durch die Nachtschiene ersetzt wurden, wird es im Oberland eine Mischvariante geben. Bis nach Telfs werden zwei von vier Bussen durch Züge ersetzt, zwei Busse bleiben jedenfalls. Das ergibt für alle Gemeinden zwischen Zirl und Telfs vier Halte, also gleich viele wie bisher. Eine heute von den Bürgermeistern gewünschte fünfte Nachtverbindung für Zirl, Pettnau und Telfs prüft der VVT und wird sie voraussichtlich umsetzen können. Die Züge fahren dann weiter bis nach Landeck und halten an allen Bahnhöfen. Die Gemeinden Rietz, Stams, Mötz, ‚Silz, Haiming, Ötztal, Roppen, Imst, Imsterberg, Schönwies und Landeck hatten bisher überhaupt keine Öffi-Nachtverbindung. Der Nachtbus nach Oberperfuss fährt in Zukunft nur mehr drei, statt vier Mal. Hier wird eine Taxilösung ab Kematen erarbeitet. Die Gemeinden Völs und Kematen werden in Zukunft ab Innsbruck fünf statt drei Halte pro Nacht haben – nämlich jene der drei Nachtbusse und die beiden Nachtzüge. Anders als für die Nachtbusse, übernimmt das Land für die Schienenverbindungen die komplette Finanzierung.