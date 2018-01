Ausstellung in der Stilgalerie: Farben – Musik zum Sehen?

Die aus Niederösterreich stammende Künstlerin Sabine Köck lebt und arbeitet seit 25 Jahren in Wien. Sie ist Autodidaktin und ihr Credo lautet: "Es ist ein großartiges Gefühl und Empfinden, sich über Farben und Formen ausdrücken zu können." Dieses spiegelt sich auch in ihren Werken wider, die sich durch eine große Bandbreite an verwendeten Techniken und Materialien auszeichnen. Dazu gehören Arbeiten in Acryl, Mischtechniken auf Leinwand und Papier, Spachteltechniken sowie Monotypien.Die Stilgalerie Wien (1., Auerspergstraße 2) stellt Köcks facettenreiche Werke nun erstmalig aus. Die Ausstellung kann vom 13. Februar bis 2. März besucht werden. Die Vernissage findet am 14. Februar um 19 Uhr statt.

Öffnungszeiten: Di.–Do. 14–18 Uhr, Fr. 10–14 Uhr, Eintritt frei, Infos: www.stilgalerie.com