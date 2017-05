Premiere von Puccinis frühem Opernwerk im Theater L.E.O.

Einer der ersten Erfolge des Meisters aus Lucca beschreibt in unnachahmlich poetischer Weise das turbulente Schicksal des tragischen Liebespaares Chevalier Des Grieux und Manon Lescaut. Auf das Publikum warten große Melodien, dramatische Momente, eine packende Handlung und grandioses SängerInnentheater. Es singen und spielen Hausherr Stefan Fleischhacker, Sopranistin Maria Lapteva und der vielseitige Paul Müller. Kaori Asahara begleitet einfühlsam am Klavier. Premiere ist am Donnerstag, 1. Juni 2017, um 19.30 Uhr.

Weitere Vorstellungen:Mittwoch, 7. Juni 2017, 19.30 UhrDienstag, 20. Juni 2017, 19.30 UhrFreitag, 23. Juni 2017, 19.30 UhrDienstag, 27. Juni 2017, 19.30 UhrFreitag, 30. Juni 2017, 19.30 UhrInfo:Tel. +43 680 335 47 32