WIP7: ADHS-Eine fatale Verführung

Ein Vortrag von UNIV. DOZ. DR. Helmuth Figdor:



Psychoanalytiker, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, Erziehungsberater in eigener Praxis, Dozent am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien und am Institut für Musikpädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Der Zusammenhang zwischen Suchterkrankungen und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung) wird aus pädagogisch-psychologischer bzw. psychoanalytischer Perspektive erläutert. Dabei gilt: Ähnlichen Symptomen können ganz unterschiedliche psychodynamische Konstrukte zugrunde liegen.