INNSBRUCK. Bryan Adams hat zahlreiche Termine seiner "So Happy It Hurts"-Tour aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie abgesagt. Wie der Homepage des Künstlers zu entnehmen ist, sind davon auch seine im Februar in Österreich geplanten Konzerte in Innsbruck (6.2.) und Wien (8.2.) betroffen. Ersatztermine sollen demnächst bekannt gegeben werden, die Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es auf der Website.



Bryan Guy Adams (5. November 1959 in Kingston, Ontario) ist ein kanadischer Rocksänger, Gitarrist, Komponist und Fotograf. Seit 1983 erreichte er in mehr als 30 Ländern Nummer-Eins-Platzierungen in den Charts. In den rund 40 Jahren seiner Karriere verkaufte er mehr als 100 Millionen Tonträger.

"An einem Punkt dachte ich, dass es nie wieder normale Konzerte geben wird"



"Ich habe den Lockdown zu einer kreativen Zeit gemacht, habe alle Notizen aus meinen Taschen ausgegraben und Songs geschrieben. Ich habe das Aufnahmestudio in mein Haus verlegt und saß einfach da, bis ich ein Album hatte", so Adams.

Brandneue Single und neues Album

„Der ultimative Optimist ist ein Mensch, der einfach immer weiter ans Gute glaubt und mit dem Besten rechnet – selbst im Angesicht des Schlimmsten“, kommentiert Bryan Adams den Kerngedanken der neuen Single. „Es geht darum, einfach im Moment zu leben – anstatt in permanenter Angst zu leben. Alles Negative in etwas Positives zu verwandeln. Den Regen zu nehmen und ihn als Geschenk zu betrachten.“

Adams: "Den Regen nehmen und ihn als Geschenk betrachten."

Gewohnt lässig kündigt Bryan Adams das nächste Kapitel seiner Karriere an: “So Happy It Hurts” wird das neue Album des Kanadiers heißen, das im März 2022 bei BMG erscheint. „Die Pandemie und Erfahrung des Lockdowns haben mir wirklich gezeigt, wie einem jede Spontaneität genommen werden kann. Von einem auf den anderen Tag gab es keine Touren mehr, niemand konnte einfach so ins Auto springen und losfahren“, kommentiert Adams. „Der Titelsong ‘So Happy It Hurts’ handelt genau davon: Es geht um Freiheit, um Unabhängigkeit, Spontaneität und um diesen Glücksrausch, den man bekommt, wenn die offene Straße vor einem liegt. Das gleichnamige Album verhandelt eine Reihe von flüchtigen Dingen im Leben, in denen jedoch genau genommen das Rezept zum Glück schlummert – wobei menschliche Bindungen dabei die wichtigste Rolle spielen!“

