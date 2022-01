INNSBRUCK.[b] Die Auswahl der künstlerischen Programmpunkte ist bewusst eine bunte Mischung verschiedener Sparten und Kunstrichtungen, so soll für jeden etwas dabei sein - Musik, Performance, Interviews und Text. Um sich entspannt auf die Beiträge einlassen zu können, werden die Besucher auch kulinarisch verwöhnt und mit den besten Leckerbissen überrascht. 2021 wurde der Performance Brunch BAM als Green Event Austria ausgezeichnet.[/b]

Der Performance Brunch, gegründet 2014 von Regina Picker und Aline Kristin Mohl, ist eine kulturell-kulinarische Matinee, die Tradition und Brauchtum mit regionaler Kulinarik und Kunst verbindet. Seit einigen Jahren ist das beliebte Event erfolgreich auf Tour. Die Idee dieses künstlerischen Formats ist es, ein vielfältiges Programm rund um Gegenwartskunst, Volkskultur, Tradition und Brauchtum zusammenzustellen und gemeinsam anzuregen, sich darüber auszutauschen und die verschiedenen Praktiken, Zuschreibungen und geschichtlichen Gegebenheiten zu diskutieren.

Programm



#Antrisch isch's: Katharina Schwärzer, Wolfgang Nöckler, Hannes Ploner

#Alpenkörper - Körperlandschaften: Regina Picker, Aline Kristin Mohl, Michael Mrkvicka

#The Go-Getter: Julia Hartig und Teresa Fellinger alias Chi-Maschie

#If there is no space you got to move: Terje Henk

Brunch - sofern die Covid 19 Regelungen dies erlauben. Alternative: Lunch-Box

Termin, Veranstaltungsort



SO 6. Februar 2022 von 11:00 - ca. 14:30 Uhr

Bäckerei - die Kulturbackstube, Dreiheiligenstraße 21a, 6020 Innsbruck

Tickets



Regular € 30,00, ermäßigt € 23,00, all inclusive: Performances & Brunch

Anmeldung



https://www.performancebrunch.at/anmeldung-1/

performancebrunch@gmail.com



