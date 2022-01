INNSBRUCK. Der FC Wacker Innsbruck ist bei der Trainersuche fündig geworden. Ab kommender Woche wird der Deutsche Michael Oenning das Training leiten. Der Vertrag wurde bereits unterschrieben und läuft bis Sommer nächsten Jahres.

Nach den zuletzt turbulenten Ereignissen rund um die Neubestellung des Vorstands beim FC Wacker Innsbruck, wurde heute der neue Trainer vorgestellt. Mit Michael Oenning wird ab kommender Woche ein erfahrener Trainer die Aufgaben von Interimstrainer Masaki Morass übernehmen.

Bisherige Stationen

Der 56-jährige Oenning trainierte unter anderem den Hamburger Sportverein, den 1. FC Magdeburg sowie die ungarischen Vereine, FC Vasas Budapest und FC Újpest Budapest, mit dem er im vergangenen Jahr den ungarischen Pokalsieg erreichen konnte.

Am Ender der Saison 2019/20 qualifizierte er sich mit dem griechischen Verein Aris Thessaloniki als Tabellen 6. für die UEFA Europa League Qualifikation scheiterte jedoch in der 2. Runde der Europa League Qualifikation am ukrainischen Erstligisten Kolos Kovalivka, woraufhin die Zusammenarbeit mit dem Verein endete.

In der aktuellen Saison erreichte Oenning mit dem FC Újpest Budapest in 17 Ligaspielen genau so viele Punkte, gewann beide nationalen Cupspiele, scheiterte jedoch in der Qualifikation der UEFA Europa Conference League. Seine Trainerkarriere startete Oenning als Co-Trainer, bei namhaften Vereinen wie Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg. Seit 31.12.2021 war Michael Oenning vereinslos und nun folgt der Schritt zum Tiroler Traditionsverein.

Erste Stellungnahmen

In einer ersten Stellungnahme freut sich Oenning auf die neue Aufgabe beim FC Wacker: „ Die Gespräche verliefen außerordentlich gut und man spürt mit wie viel Begeisterung die Verantwortlichen bei diesem Projekt dabei sind. Mit dem Verein verbinde ich viel Tradition, ein tolles Stadion und ein emotionales Umfeld mit einer besonderen Anhängerschaft!“

Auch von Seiten des Vereins zeigt man sich mit der Bestellung Oennings zum Cheftrainer zufrieden: „Wir sind überglücklich mit Michael Oenning einen prominenten und erfahrenen Trainer für den FC Wacker Innsbruck gewonnen zu haben, der seine Kompetenzen bereits bei zahlreichen Vereinen unter Beweis stellen konnte. Wir sind überzeugt davon, dass er nach der turbulenten Zeit für Ruhe sorgen kann und uns helfen wird unsere Ziele in Zukunft zu erreichen," sagt, das ebenfalls neue Vorstandsmitglied, Selle Coskun.

Der Verein gibt außerdem bekannt, dass Masaki Morass dem Verein weiterhin als Trainer der 2. Mannschaft erhalten bleiben wird.

