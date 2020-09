TIROL. Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Leiters der Öffentlichkeitsarbeit und stellvertretenden Direktors Dr. Elmar Schiffkorn wurde nun sein Nachfolger bestellt. Armin Muigg übernahm mit 1. September die Aufgaben des Leiters der Öffentlichkeitsarbeit der AK Tirol.

Muigg (53) studierte Politik, Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck und Wien und begann seine journalistische Laufbahn 1998 beim Tiroler Nachrichtenmagazin ECHO, wo er schließlich über zehn Jahre als Chefredakteur des Zeitschriftenverlages tätig war und die Redaktionen in Tirol, Vorarlberg und Salzburg leitete. 2015 erfolgte der Wechsel in die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der AK Tirol mit Schwerpunkt Tiroler Arbeiterzeitung.

