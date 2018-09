20 Jahre Lorettos in Tirol

24.09.2018, 20:29 Uhr

Ein Stück Himmel verspricht Loretto Innsbruck von 11.-14. Oktober 2018 und alle sind herzlich eingeladen mitzufeiern.

Unter dem

Motto „Himmel über Innsbruck“

steht vonNachmittag ein buntes Festprogramm anlässlich der 20-Jahrfeier des Loretto Gebetskreises in Innsbruck.„In unserer Stadt gibt es nun seit zwanzig Jahren vielfältigeVeranstaltungen von Loretto, die alle das Ziel haben, den Glauben zustärken, neu zu beleben und einen Raum zu schaffen, in dem man Gott(wieder) kennen lernt. Wir wollen in diesen vier Oktobertagen einenspannenden Querschnitt unserer Angebote für alle Altersgruppen aufzeigen“, so Anina Egender, aus dem Planungsteam für „Himmel über Innsbruck“.

bildet der große Jubiläumsgebetskreis am Donnerstag, 11.10., um19.30 Uhr in der Pfarre Wilten West mit Bischofsvikar Jakob Bürgler undseinem Impuls zum Thema „Ihr seid gesendet“, großem Lobpreis von „Taste ofGlory“, und anschließendem Buffett.ist ein weiteres Highlight: Freitag. 12.10.,ab 19.30 wird die Servitenkirche in der Maria-Theresienstraße 42 inbezauberndes Licht getaucht. Bei stimmungsvoller Musik wird es dieMöglichkeit geben, eine stille Zeit in der Anbetung zu verbringen, sowieeinem Impuls von Dr. Markus Schmidt SJ zum Thema „Selig die Barmherzigen“zu lauschen.heißt es dann am Samstag, 13.10., ab 9.00 Uhr: BeiKaffee und Kuchen in der Elisabethstube gibt es die Möglichkeit alteBekannte zu treffen und neue Leute kennen zu lernen. Außerdem kann manparallel dazu in der Unterkirche verschiedene Live-Lobpreisbands erleben.Am Samstagnachmittag sind dieEin chilligerSpielenachmittag der Loretto New Generation unter dem Motto „Play andpraise“ wartet auf alle interessierten Jugendlichen ab 12 Jahren. Danachgibt es Snacks und alkoholfreie Cocktails – Treffpunkt ist ab 17.00 Uhr imPfarrsaal der Pfarre Wilten West.Der großeam 14.10. um 11.30 Uhr in Wilten West bildet denfeierlichen Abschluss von „Himmel über Innsbruck“. Dabei gibt esStargastpotenzial: Die KISI Kids werden den kindgerechten Gottesdienstmitgestalten. Anschließend folgt ein gemeinsames Mittagessen, undinteressanter Impuls am Nachmittag zum Thema „Christliche Erziehung – washeißt das?“ Parallel dazu läuft ein spannendes Kinderprogramm, wiederum mitden KISI Kids. Ein Familiensegen bildet den Abschluss der Feierlichkeiten.Während der vier Festtage wird es in der Unterkirche der Pfarre Wilten Westzu verschiedenen Zeitengeben.Zusammenfassend meint das Planungsteam einhellig:„Wir freuen uns immer überneue Gesichter, egal wann. Diese Tage bieten sich aber wunderbar an,hineinzuschnuppern, vorbeizukommen und mitzufeiern!“Regelmäßige Angebote von Loretto Innsbruck sind auf