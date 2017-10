Aussichtsreicher AlmAusflug am Achensee

20.10.2017, 06:12 Uhr

Von Eben über die Astenau Alm an den Achensee

Vom großen Parkplatz nahe der Notburgakirche in Eben geht es auf einem schönen Wurzelsteig flott bergan zur Astenauer Alpe auf 1480m Höhe.Auf der bewirtschafteten Hütte wird nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, denn mit einer stillen Einkehr in der 2003/2004 errichteten Notburgakapelle kommt hier auch die Seele nicht zu kurz.Nach einer in jeder Hinsicht stärkenden Pause an diesem aussichtsreichen Platz unterhalb des Ebner Jochs geht es auf dem schmalen Panoramaweg durch dichte Latschenfelder quer über die Berghänge Richtung Maurach.Der Abstieg über einen steilen, schmalen Pfad, der bei der Buchauer Alm beginnt und entlang eines Baches abwärts führt, bringt einen geradewegs an den Ortsrand von Maurach. Von hier ist es nicht mehr weit bis ans Ufer des herrlich türkisfarben leuchtenden Achensees, wo es sich mit Blick auf das funkelnde Wasser wunderbar entspannen lässt ehe man den Rückweg nach Eben angeht.Dort lädt dann noch die Notburgakirche zu einem lohnenden Abstecher ein, um den schönen Ausflug in aller Ruhe abzuschließen...