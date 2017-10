Bellini’s NORMA live aus New York im Metropol Kino

Innsbruck : Metropol Kino |

Am Samstag, dem 7.10. um 19:00 Uhr startet die Live Opera-Saison aus der Metropolitan Opera N.Y. mit Bellinis’s NORMA. Es singen Sondra Radvanovsky, Joce DiDinato, Joseph Calleja, u.a. unter der Leitung von Carlo Rizzi. Inhalt: Es herrscht Krieg zwischen Römern und Galliern. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung steht Norma, eine höchst komplexe, in furchtbare Konflikte verstrickte Frau, Oberpriesterin der Druiden und Geliebte des römischen Statthalters Pollione. Betrogen will diese "Casta Diva", die "keusche Göttin", Rache nehmen. Dies endet grausam mit dem Liebestod auf dem Scheiterhaufen. Wahnsinn, Ekstase, Leidenschaft… Belcanto in Reinkultur!