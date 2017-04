AT

PPPPoetry Slam



Wir die 3C aus der Ferrarischule Innsbruck laden DICH ganz herzlich zu unserem eigenen Poetry Slam ein.

Es erwartet euch ein unterhaltsamer Abend mit tollen, selbstgeschriebenen, einzigartig vorgetragenen Texten, sowie leckeres Essen (im Eintrittspreis inkludiert).



Unsere Veranstaltung soll etwas ganz Besonderes werden und EUCH und auch uns in Erinnerung bleiben also kommt vorbei, seid dabei und amüsiert EUCH!

Wir, die Schülerinnen und Schüler der 3C würden uns freuen DICH zusehen.



Wann? Mo, 24. April 2017, 19:00 Uhr



Wo? in der DIE BÄCKEREI – Kulturbackstube, Dreiheiligenstraße 21a, 6020 Innsbruck