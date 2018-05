Was hat dein Körper verdient?

04.05.2018, 09:53 Uhr

Viele Menschen können kaum eine Antwort auf diese Frage geben. Sie wissen nicht genau oder trauen sich nicht, es auszusprechen – stattdessen wissen wir oft ganz genau, was unsere Kinder oder der eigene Partner verdient hat.Ich formuliere die Frage um und stelle sie erneut:

MACH ES ZU DEINER HERZENSANGELEGENHEIT

dich endgültig gegen Crash-Diäten entscheiden

dir einen Personal Trainer zur Seite holen, der dir dabei hilft, die richtigen Dinge zu tun und diese Dinge richtig zu tun (Effektivität & Effizienz – das darfst du dir von einem Experten erwarten)

bereit sein, dir selbst wertvolles Wissen an zu eignen

gesunde Ernährung genießen, weil du weißt, was sie bewirkt

dir Zeit für dich und deinen Körper nehmen, weil du weißt, dass dein Körper sie ansonsten irgendwann einfordern wird

ein Vorbild für deine Kinder sein, die nur das Beste verdienen

ein Vorbild für deinen Partner sein, der du nur das Beste verdient

Ich stelle eine zweite Frage:Ich frage:Ohne zögern beantworten wir diese Frage mit einem klaren– keine Zweifel, kein Rückzug.Wenn wir unserem Körper nicht das geben, das er verdient, werden die Menschen, die uns lieben, ebenso nicht das bekommen, das sie verdienen – dich!– so lange wie nur möglich und so gesund wie nur möglich.Die Entscheidung, deinem Körper das zu geben, das er verdient, führt nicht nur dazu, dass du fitter und leistungsfähiger sein wirst. Deinem Körper das zu geben, das er verdient, führt dazu, dass du den Menschen, die dich lieben das Wertvollste schenkst, das du besitzt –In unserer Gesellschaft steht Sport und Fitness hauptsächlich im Zusammenhang damit, abzunehmen und schlanker zu werden. Diäten gibt es im Übermaß und der Markt bietet unzählige Fitnessprogramme, die uns versprechen, innerhalb kürzester Zeit Gewicht zu verlieren. Wenn du dir bewusst wirst, dass dein Körper nur den gesündesten und besten Weg verdient hat, wirst du ALLE Diäten hinterfragen.Eine Diät steht immer im Zusammenhang damit, dass du dir bestimmte Lebensmittel verbietest um ein Kaloriendefizit zu erreichen. Eine Diät ohne Krafttraining führt dazu, dass unser Körper anstatt Fett Muskelmasse abbaut. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und unser Körper speichert, sobald wir in irgendeiner Form wieder ausgewogene Nahrung zu uns nehmen, die Kalorien sofort ein. Der Jojo-Effekt tritt ein.Eine Diät suggeriert dir, dass du in kürzester Zeit schnelle Erfolge erreichen wirst. Wenn du dir bewusst wirst, dass dein Körper nur das Beste verdient hat, wirst du dir Wissen aneignen. In Kürze wirst du wissen, dass eine Crash-Diät schädlich ist und dir nur eines verspricht:Mit der Entscheidung, dass dein Körper nur das Beste verdient hat, wirst du dir einen Experten zur Seite holen, der dich auf deinem Weg ein Stück begleiten wird. Er unterstützt dich dabei, deinen gesunden Lebensstil zu finden, der zu dir und deinem Alltag passt. (Hier kannst du nachlesen, woran du einen guten Personal Trainer erkennst) . Besonders beim Einstieg ist es wichtig, ein Fundament zu erschaffen, das du langfristig umsetzen kannst. Diese Investition erspart dir, dass du dich jahrelang mit unzähligen Mythen und Trainingsmethoden beschäftigst und dich keine zu dem Ziel bringt, das du verdienst. Ein Personal Trainer zeigt dir, wie du einfaches Wissen umsetzen kannst, sodass du auch ohne ihn zu recht kommst.Wenn du dich dafür entscheidest, deinem Körper das zu geben, das er verdient wirst du:Deine Gesundheit zur Herzensangelegenheit zu machen hat nichts damit zu tun, radikale Diäten durchzuziehen, die deinem Körper schaden. Es hat nichts damit zu tun, dich zum Sport zu zwingen und verbissen jede Trainingseinheit durch zu ziehen.Deine Gesundheit zur Herzensangelegenheit zu machen bedeutet, deinem Körper den höchsten Respekt auszusprechen und ihm das zu geben, das er verdient, damit die Menschen, die dich lieben, das bekommen, das sie verdienen – dich & das so lange und so ausgiebig wie nur möglich.Mach es zu deiner Herzensangelegenheit!Sei es dir wert.Eine Übersicht zu meinem Angebot findest du, wenn duklickst. Falls du Fragen hast, verwende einfach das Kontaktformular, das dufindest - ich freue mich auf deine Nachricht.Fotos: Angelica Morales – ichmachefotos.com