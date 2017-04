Die Schützenkompanie Wilten hat erstmals in ihrer Geschichte eine Schützenkönigin

27.04.2017, 17:59 Uhr

Erstmals in ihrer jahrhundertelangen Geschichte hat die Kompanie Wilten eine Schützenkönigin. Unsere Marketenderin Ilka Wörgetter wurde zur Schützenkönigin 2017 gekürt. Neuer Jungschützenkönig wurde in diesem Jahr der Jungschütze David Schreyer.Auch in diesem Jahr nahmen wieder zahlreiche Abordnungen von unseren Partnerkompanien aus Nord- und Südtirol und aus dem Trentino, sowie aus der deutschen Stadt Hasewinkel teil. Weiters Abordnungen von Schützenkompanien und Traditionsverbänden aus Innsbruck, des Bundesheeres, der Kaiserschützen 1921, des Kameradschaftsbundes und anderen teil. Für die musikalische Umrahmung der Festveranstaltung sorgte die Stadtmusikkapelle Wilten unter der Stabführung von Kapellmeister Mag. Peter Kostner. Nach dem offiziellen Teil folgte ein gemütlicher Nachmittag im Schützenheim in Sankt Bartlmä.