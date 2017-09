Familienfest in Hermann-Gmeiner-Akademie Innsbruck

AT

, Hermann-Gmeiner-Straße 51 , 6020 Innsbruck AT

Hermann-Gmeiner-Akademie , Hermann-Gmeiner-Straße 51 , 6020 Innsbruck AT

Am Samstag, 30. September von 12 bis 18 Uhr findet am Gelände der SOS-Kinderdorf Hermann-Gmeiner-Akademie in Innsbruck wieder das jährliche Familienfest statt.Es gibt ein buntes Programm mit vielen Kreativ- und Spielstationen: Akrobatik, Bungeetrampolin, Hüpfburg, Malen, Basteln, Sprayen, Kinderschminken, Riesenseifenblasen u.v.m).





Für Speis und Trank sorgt das Küchenteam der Herman-Gmeiner-Akademie gemeinsam mit den Bäuerinnen aus Amras und Jungbauern aus Ampass.



Der Eintritt ist frei! Das Fest findet bei jedem Wetter statt (bei Regen im Haus).