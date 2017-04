Schneewarnung in Tirol - Arlberg sollte umfahren werden

26.04.2017, 15:08 Uhr

Für die nächsten Tage ist mit großen Neuschneemengen zur rechnen - aufgrund der Sperre des Arlbergtunnels empfiehlt es sich, den Arlberg zu umfahren.

TIROL. Für die kommenden Tage sind größere Schneefälle vorausgesagt. VerkehrsteilnehmerInnen sollten Schneeketten und Winterausrüstung mitführen. Schneekettenpflicht kann nicht ausgeschlossen werden. Da der Arlbergtunnel seit Montag gesperrt ist, sollten Lkw die Arlbergpassstraße meiden und großräumig ausweichen.Ab Mittwochabend bis Freitagvormittag erwartet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Neuschnee in Tirol. Bis Mittwochabend liegt die Schneefallgrenze bei 1.000 Meter, in der Nacht verstärken sich die Niederschläge auf der Alpennordseite und am Alpennordrand. Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag sagen die MeteorologInnen des Wetterdienstes Schnee bis in die Täler voraus.