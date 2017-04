Tirols beste Nachwuchsrednerinnen stehen fest

28.04.2017, 16:27 Uhr

Wortgewandte Rhetorik-Talente liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg beim 65. Jugendredewettbewerb



Ein Tag im Zeichen der Meinungsfreiheit

INNENSTADT (jub). Am Mittwoch, den 26. April 2017 ging das spannende Landesfinale des 65. Jugendredewettbewerbs im Innsbrucker Landhaus über die Bühne. Über 200 Jugendliche ab der achten Schulstufe sowie Lehrlinge trauten sich bei den im Vorfeld abgehaltenen Tiroler Bezirkswettbewerben auf die Bühne und nahmen zu aktuellen Themen Stellung.Vorgetragen wurden die Reden einzeln oder in Gruppen in den Kategorien „Klassische Rede“, „Spontanrede“ und „Neues Sprachrohr“. LRin Beate Palfrader spricht bei der Siegerehrung ihre Bewunderung für die Teilnehmenden aus: „Sich vor zahlreichem Publikum und einer fachkundigen Jury auf die Bühne zu trauen und zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen, ist keine leichte Aufgabe und erfordert einiges an Mut und Selbstbewusstsein. In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, die Meinungsfreiheit zu stärken und die kritische Auseinandersetzung junger Menschen mit gesellschaftlichen Fragestellungen zu fördern.“